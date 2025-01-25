Kütahya'da AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Kütahya'da, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin AK Parti olmasında kadın kollarının, kadınların çok büyük emeği olduğunu söyledi.

AK Parti'de kadınların siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Siyasette özne olan kadınlarımız siyasetin başarısının temel faktörü. Bugün Cumhurbaşkanımız, liderimiz, reisimiz, her şeyimiz olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar başarılı olmasının en büyük sebebi ana duası almak, eş duası almak, çocuk duası almaktır. Kadının olduğu yerde nezaket, akıl, strateji ve plan var. Zaten AK Parti'nin bu kadar başarılı olmasının en büyük sebebi de kadınlarımıza, gençlerimize vermiş olduğu değerdir."

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dilara Sina Tabak da AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, burada siyaset yapanların dava bilinciyle çalıştıklarını anlatarak, "Biz burayı sadece siyasi bir parti olarak görmüyoruz. AK Parti'yi bir mefkure olarak görüyoruz. Eğer biz bu içimizdeki inancı çocuklarımıza aktarabilirsek gerçekten bizim davamız başarılı olur. Sadece bizimle kalmaz. Biz bu tür programlara ne kadar çok çocuklarımızla katılabilirsek ve davamızı ne kadar çocuğa anlatabilirsek bu dava inşallah ilelebet kalacaktır." diye konuştu.

AK Partinin kadına verdiği değere değinen AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de "Biz AK Partili kadınlar olarak Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük sivil kadın hareketiyiz. 6 milyona yaklaşan üye sayımızla AK Parti aslında bir kadın hareketidir. Kütahya'daki kadınlarımız da bu hareketin birer neferi. Kongrelerimiz de birer bayrak yarışı, biz bu günleri coşku ile geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.