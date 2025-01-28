Benin uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu

Ali ismini alan Hounhoui'ye İl Müftüsü İrfan Açık tarafından "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Hounhoui'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Hounhoui, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimine devam eden Hounhoui için ihtida töreni gerçekleştirildi.

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