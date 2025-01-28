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        Benin uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu

        Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:13
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        Benin uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu
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        Benin uyruklu 28 yaşındaki Prince Donald Fernandez Hounhoui, Kütahya'da Müslüman olarak Ali ismini aldı.

        İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimine devam eden Hounhoui için ihtida töreni gerçekleştirildi.

        İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Hounhoui'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Hounhoui, Müslüman oldu.

        Ali ismini alan Hounhoui'ye İl Müftüsü İrfan Açık tarafından "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Galeri
        Galeri

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