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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:31
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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