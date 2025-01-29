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        DSİ Kütahya'da 22 yılda 218 tesis inşa etti

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'da son 22 yılda 15 milyar 163 milyon liralık 218 tesisi hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:26
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        DSİ Kütahya'da 22 yılda 218 tesis inşa etti
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'da son 22 yılda 15 milyar 163 milyon liralık 218 tesisi hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını belirtti.

        Türkiye'nin dört bir yanını su yatırımlarıyla ihya etmeye devam ettiklerini dile getiren Balta, şunları kaydetti:

        "Kadim kültürümüzden gelen, 'suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma' anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Kütahya'da inşa ettiğimiz 55 sulama tesisi ile 237 bin 900 dekar ve inşaatı devam eden 3 sulama tesisi ile kısmi olarak 30 bin 710 dekar olmak üzere toplam 268 bin 610 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Kütahyalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı."

        İnşa edilen yapılarla Kütahya'nın suyuna sahip çıktıklarını da aktaran Mehmet Akif Balta, "Kütahyalı çiftçilerimiz için son 22 yılda, 15 milyar 163 milyon lira yatırım yaparak 218 tesis inşa ettik. Kütahya'da son 22 yılda hizmete aldığımız 20 baraj, 9 gölet ve bir yeraltı depolaması ile 147 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık." ifadelerini kullandı.

        Balta, kentte 7 baraj ve bir gölette inşaat çalışmalarının da devam ettiğini, Kütahya'da çiftçilerin üretimde başarılı sonuçlar aldıklarına şahit oldukları 292 bin 490 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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