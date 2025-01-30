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        Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        Kütahya'da, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:15
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        Kütahya'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        Kütahya'da, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 23 Aralık'ta hafif ticari araç ile çarpışıp, ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü İlker Aydoğdu, 36 gündür tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Aydoğdu'nun cenazesi, Şevelli Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Bu arada kaza anı olay yerindeki Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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