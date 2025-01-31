Kütahya'da tarihi eser niteliğindeki 120 obje ele geçirildi

Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 120 obje, dedektör, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve izinsiz kazılarda kullanıldığı değerlendirilen bir miktar kimyasal patlayıcı madde ile 19 elektrikli fünye ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gediz ilçesine bağlı Yeniköy köyündeki bir evde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı.

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