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        Kütahya'da tarihi eser niteliğindeki 120 obje ele geçirildi

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki çeşitli dönemlere ait 120 parça obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:47
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        Kütahya'da tarihi eser niteliğindeki 120 obje ele geçirildi
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğindeki çeşitli dönemlere ait 120 parça obje ele geçirildi.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gediz ilçesine bağlı Yeniköy köyündeki bir evde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, tarihi eser niteliğindeki çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 120 obje, dedektör, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve izinsiz kazılarda kullanıldığı değerlendirilen bir miktar kimyasal patlayıcı madde ile 19 elektrikli fünye ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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