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        Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:44
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        Kütahya'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Tokat köyündeki ormanlık alanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Salih Kalmaz'ın (59) üzerine kestiği çam ağacı devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, ağacın altında kalan Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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