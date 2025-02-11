Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da "Spor Her Yerde" projesi tanıtıldı

        Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Spor Her Yerde" projesinin tanıtımı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "Spor Her Yerde" projesi tanıtıldı
        ABONE OL

        Kütahya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Spor Her Yerde" projesinin tanıtımı gerçekleştirdi.

        Halil Akkaş Stadyumu yanında yapılan yeni spor salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Musa Işın, çocuk ve gençlerin spora erişimini projelerle kolaylaştırdıklarını söyledi.

        Çocuk ve gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Işın, şunları kaydetti:

        "Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Çocuk ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün “Spor Her Yerde” projesi ile çocuklarımız her yerde spor yapabilecek, yeni branşlarla tanışacak."

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da çocuklara önem verdiklerini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlerimize çok kıymet veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sadece gençlerimize değil bu ülkenin tüm insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Proje hakkında bilgiler veren Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de "Spor Her Yerde" projesiyle sporu hayatın her alanına dahil etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler ile protokol üyeleri hazırlanan platformlarda farklı spor branşlarını deneyimledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi

        Benzer Haberler

        Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Otomobil dereye savruldu; 3 yaralı
        Otomobil dereye savruldu; 3 yaralı
        Kütahya'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da "change" araç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan sürücüye idari para cezası
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan sürücüye idari para cezası
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan sürücüye idari para cezası
        Kütahya'da çakar tertibatı bulunan sürücüye idari para cezası
        Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Kütahya'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü