Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınca görüntülendi

Kütahya'da 14 Ocak'ta otomobilin ambulansa çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.