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        Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kütahya'da 14 Ocak'ta otomobilin ambulansa çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:21
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Kütahya'da 14 Ocak'ta otomobilin ambulansa çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kaydında, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'na otomobilin çarptığı ambulansın devrilme anı yer aldı.

        Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyan V.H. yönetimindeki 43 ACU 038 plakalı ambulansa, E.D. idaresindeki 16 E 4287 plakalı otomobil çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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