Kütahya'da otomobilin çarptığı ambulansın devrildiği kaza KGYS kameralarınca görüntülendi
Kütahya'da 14 Ocak'ta otomobilin ambulansa çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.
Kütahya'da 14 Ocak'ta otomobilin ambulansa çarptığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kaydında, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'na otomobilin çarptığı ambulansın devrilme anı yer aldı.
Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesi'ne hasta taşıyan V.H. yönetimindeki 43 ACU 038 plakalı ambulansa, E.D. idaresindeki 16 E 4287 plakalı otomobil çarpmış, kazada otomobilin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralanmıştı.
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