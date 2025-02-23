Kütahya'da gençlik ve spor festivali etkinliği düzenlendi

Kütahya’da, "Spor Her Yerde Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar spor branşlarını tecrübe etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kentteki bir alış veriş merkezinde düzenlenen etkinlik alanına gelen vatandaşlar, çeşitli spor branşlarına ait ekipmanlarla spor branşlarını tanıma ve deneme fırsatı elde etti.

Özellikle çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte sanatsal faaliyetler de yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya’yı spor kenti yapma sloganıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlara spor branşlarını tanıtmak ve sporu sevdirmek için gayret ettiklerini anlatan Küçük, “Bakanlığımızın festival programına biz de Kütahya olarak spor her yerde projemizle katıldık. Alış veriş merkezimizdeki etkinlik alanında ekip arkadaşlarımızla çeşitli aktiviteleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada sadece spor değil, sanatsal çalışmalarımızı da tanıtıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak birçok alanda halkımızın hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikler akşam saatlerine kadar devam edecek.