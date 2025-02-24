Hocalı Katliamı kurbanları Kütahya'da anıldı

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamının kurbanları için Kütahya’da anma töreni düzenlendi.

Vali Musa Işın, Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nce Kütahya Kültür Müdürlüğü’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin benzer anma programlarıyla dolu olduğunu belirtti.

Türk ve İslam coğrafyasında birçok kötü olaya şahit olunduğunu dile getiren Işın, şunları söyledi:

“Bunun üzerine de düşünmemiz lazım. Bosna Hersek, Uygur, Gazze, Batı Şeria, Filistin katliamları 80’li yıllarda Bulgaristan'da Türklere yapılan soykırım, bunların hiçbirisi sebepsiz değil. Bu katliam yapılan bölgeler Türk ve Müslüman olmasalardı bunlar yapılmayacaktı. Tüm bunları yapanların kimlikleri, ayan beyan ortaya çıktı. Filistin meselesinde çok açık bir şekilde görüldü. Kimlerin İsrail'in sırtını sıvazladığını, Karabağ'da kimlerin Ermenistan'ın sırtını sıvazladığını gördük. Dolayısıyla neden bunun yapıldığını bilmemiz lazım. Birlik beraberliğimizi sağlamamız lazım. Hem Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlik ve beraberliklerini sağlamak zorundalar.”

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade da buradaki konuşmasında, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaşananların yalnızca Azerbaycan'ın değil, tüm insanlığın vicdanında büyük bir yara olduğunu söyledi.

Bir gecede 613 canın hunharca katledildiğini, çok sayıda insanın rehin alındığını, dünyanın bu katliama kayıtsız kaldığını dile getiren Allahverdizade, “O dönemde Hocalı’da yaşanan vahşet Hocalı’da bulunan yabancı basın mensupları bile vahşet karşısında dehşete düşmüş, insanlık dışı uygulamalarla katledilen vatandaşlara dair haberler, tüm dünyaya aktarmıştır. Hocalı soykırımı sadece Azerbaycan halkına karşı değil tüm insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir.” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da birer konuşma yaparak katliamda hayatlarını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.