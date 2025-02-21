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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:11
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da düzenlenen operasyonda 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakli yapıldığından şüphelenilen kamyonu kent girişinde durdurdu.

        Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, konsola ve yatak bölmesine gizlenmiş 20 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 506 gram kokain bulundu.

        Gözaltına alınan F.Y. ve İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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