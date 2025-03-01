Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ramazan Artun (46) idaresindeki 16 ACY 940 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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