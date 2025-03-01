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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:55
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        Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ramazan Artun (46) idaresindeki 16 ACY 940 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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