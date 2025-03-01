Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İtfaiye görevlileri tarafından otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekibince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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