Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.G. ve P.S'nin bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

Araçta ve zanlıların yapılan üst aramalarında 25 gram taş kokain ile 21 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak, Tavşanlı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.