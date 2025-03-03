Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.G. ve P.S'nin bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

        Araçta ve zanlıların yapılan üst aramalarında 25 gram taş kokain ile 21 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak, Tavşanlı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi ha...
        Kütahya'da ortaokul öğrencileri ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolisi ha...
        Kütahya'da "Hayat Üniversitesi" vatandaşlarla akademisyenleri buluşturacak
        Kütahya'da "Hayat Üniversitesi" vatandaşlarla akademisyenleri buluşturacak
        Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Kütahya'da tarihi çarşı, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile turizme kazandı...
        Kütahya'da tarihi çarşı, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile turizme kazandı...
        Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı