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        DPÜ'nün Bilim İletişim Ofisi açıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) başlatılan akademisyenleri kampüs dışında vatandaşlarla bir araya getirecek "Hayat Üniversitesi Projesi" kapsamında Bilim İletişim Ofisi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:31
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        DPÜ'nün Bilim İletişim Ofisi açıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) başlatılan akademisyenleri kampüs dışında vatandaşlarla bir araya getirecek "Hayat Üniversitesi Projesi" kapsamında Bilim İletişim Ofisi’nin açılışı yapıldı.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, kentin tarihi Germiyan Sokağı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının üniversite kampüsü içinde üretilen akademik bilgi, kültür ve sanat çalışmalarını vatandaşlarla paylaşmak ve Kütahya'ya daha fazla katkı sunmak olduğunu kaydetti.

        Ofisin, DPÜ Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında açıldığını dile getiren Kızıltoprak, şöyle devam etti:

        "Bütün akademisyenlerimizle, sanat insanlarımızla şehrimizle bütünleşecek projelere ağırlık vermek istiyoruz. Herkesin bir hayat hikayesi var. O başarılara ulaşmak, hayat tecrübesini akademik camiaya yansıtmak, akademik camiada üretilen bilgiyi, birikimi, kültür ve sanat değerlerini de şehrimize yaymak istiyoruz."

        Kızıltoprak, ofisin bulunduğu konağın Türk kültürünü yansıttığına değindi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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