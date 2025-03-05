Kütahya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi
Kütahya'da, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.
Kütahya’da, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel kurumlarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.
Kentteki okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem eğitimi düzenlendi.
Bu kapsamda saat 11.00'de kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem tatbikatları siren sesiyle başladı.
Senaryo gereği, dersliklerde önce çök-kapan-tutun hareketi yapıldı, ardından okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltıldı.
Acil toplanma bölgelerine toplanan öğrencilerle sürecin değerlendirmesi yapıldı.
Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin öğrencilere bilgi verildi.
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