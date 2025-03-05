Kütahya'da okullarda deprem tatbikatı düzenlendi

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin öğrencilere bilgi verildi.

Senaryo gereği, dersliklerde önce çök-kapan-tutun hareketi yapıldı, ardından okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltıldı.

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