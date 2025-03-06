Kütahya'da din görevlileri iftar sofrasında buluştu

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya şubesi üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban, kentteki bir davet salonunda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, birlikteliğin önemine değindi.

Sendika üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kocaçoban, Diyanet-Sen olarak tek yetkili sendika olduklarını hatırlatarak din görevlilerinin haklarını savunduklarını kaydetti.

İftar programı davetine katılan üyelerine teşekkür eden sendikanın Kütahya şube başkanı Ülfet Balon da önemli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Çok sayıda din görevlisi ve diyanet personelinin katıldığı program, yemeğin ardından yapılan dua ile sona erdi.