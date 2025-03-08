Kütahya'da iplik yüklü tırda çıkan yangın ulaşımı aksattı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.

Uşak'tan İstanbul'a iplik taşıdığı öğrenilen Ferdi Gürpınar idaresindeki 34 YHG 64 plakalı tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu.

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