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        Kütahya'da iplik yüklü tırda çıkan yangın ulaşımı aksattı

        Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 06:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 07:00
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        Kütahya'da iplik yüklü tırda çıkan yangın ulaşımı aksattı
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        Kütahya-Eskişehir kara yolunda iplik yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Uşak'tan İstanbul'a iplik taşıdığı öğrenilen Ferdi Gürpınar idaresindeki 34 YHG 64 plakalı tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ederek çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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