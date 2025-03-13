Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu

AFAD, polis, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde Memiş, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Muhipler Göleti çevresinde bir dere yatağı yakınlarında yarı baygın halde bulundu.

Cami yönüne gittiği belirlenen Memiş'i bulmak için çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uluoymak Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce camiye gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki Cevriye Memiş için başlatılan arama çalışmalarında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

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