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        Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, dere yatağı yakınında yarı baygın bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:06 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:12
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        Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, dere yatağı yakınında yarı baygın bulundu.

        Uluoymak Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce camiye gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki Cevriye Memiş için başlatılan arama çalışmalarında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

        Cami yönüne gittiği belirlenen Memiş'i bulmak için çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        AFAD, polis, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde Memiş, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Muhipler Göleti çevresinde bir dere yatağı yakınlarında yarı baygın halde bulundu.

        İlk müdahalesi arama kurtarma ekiplerince yapılan Memiş, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Galeri

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