Kütahya'da yetim çocuklar iftar programında buluştu

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

Vali Musa Işın, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

Bu ayda paylaşma ve yardımlaşmanın bir kez daha hatırlandığını belirten Işın, şöyle devam etti:

"Hep birlikte, kimsesizlerin kimsesi olmaya, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyoruz. Devletimiz, her zaman yetimlerin, öksüzlerin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Bizler de elimizden geldiğince yardımlaşmaya, dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Kimse kendini yalnız hissetmesin, çünkü biz her zaman sizlerin yanındayız."

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar da dernek olarak Kütahya’da 110 yetim çocuğa destek verdiklerini anlatarak, "Onların yiyecek, giyecek, kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayı yıl boyunca sürdürüyoruz. Kütahya İHH olarak hem ülkemizde hem tüm dünyada 1276 yetime hamilik yapıyoruz. Tabii ilk önce kendi yakınımızdan, kendi beldemizden, ilimizden, ülkemizden başlayarak dünyaya yayılmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklar ve yakınlarıyla yaklaşık 300 kişinin katıldığı program, protokol üyelerinin, yetim çocuklar için hazırlanan hediyeler ve bayramlık almaları için hazırlanan alışveriş çeklerini takdim etmesiyle sona erdi.