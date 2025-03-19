Kütahya'da dezavantajlı çocuklar için iftar programı düzenlendi

Kütahya'da Genç İyilik Hareketi Derneği öncülüğünde dezavantajlı çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Bengisu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, kentteki yetim ve dezavantajlı çocuklar ile onların yakınları katıldı.

Programda çocuklara yönelik "Karagöz ve Hacivat" ve "Nasrettin Hoca" etkinlikleri yapıldı.

Dernek Başkanı Hakan Özkul, bu iftarı gelenek haline getirdiklerini belirterek, "Bu etkinliğimize eski bir ramazan geleneği olan 'Diş kirası'ndan yola çıkarak başladık. Tekne orucu veya oruç tutan çocuklara bir ödül olarak bu programı gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklara ramazan bilincini kazandırmak. Bu konudaki farkındalıklarını artırmak." diye konuştu.

Özkul, programa yaklaşık 220 çocuk ve onların yakınlarının katıldığını sözlerine ekledi.

Program, oyunların oynanması ve çocuklara hediye takdimiyle sona erdi.