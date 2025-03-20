Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Her iki olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 3,54 gram sentetik uyuşturucu madde ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Diğer operasyonda polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen K.K'yı takibe aldı.

Şüpheli aracı durdurulan şüpheli araçtaki A.K. ile araçta yapılan aramada, 1020 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki farklı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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