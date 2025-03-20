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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki farklı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:27
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki farklı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya'ya bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüpheli aracı durdurulan şüpheli araçtaki A.K. ile araçta yapılan aramada, 1020 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Diğer operasyonda polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen K.K'yı takibe aldı.

        Yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında 3,54 gram sentetik uyuşturucu madde ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Her iki olayın şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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