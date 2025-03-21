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        Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturulacak

        Kütahya Valisi Musa Işın, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla doğal yaşam alanı projesinin planlandığı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:25
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        Kütahya'da sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanları oluşturulacak
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        Kütahya Valisi Musa Işın, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla doğal yaşam alanı projesinin planlandığı bildirdi.

        Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı'nda konuşan Vali Işın, hazırlanan projenin hayvan hakları açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Sahipsiz hayvanların refahını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Işın, şunları kaydetti:

        "Tavşanlı ve Domaniç bölgelerinde 4 bin 500, merkezde ise yaklaşık 9 bin sahipsiz köpek bulunuyor. Kütahya Belediyesine ait 1500 kapasiteli barınağın kapasitesinin artırılması gerekiyor. Merkezde ve ilçelerde 90 dönüm büyüklüğünde yeni barınak alanları oluşturulacak. Bu nedenle, Kütahya, Tavşanlı, Şaphane, Simav, Altıntaş ve Emet ilçelerinde yeni barınaklar kurulacak."

        Belediyelerin bütçe kısıtları nedeniyle barınak projelerinin finansmanı için özel idarenin önemli bir katkı sağlayacağını da kaydeden Işın, belediyelerin birlik fonuna katkı payının geçici olarak artırılacağını belirtti.

        Galeri
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        Galeri
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