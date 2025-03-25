Kütahya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Sizleri boykota katılarak İsrail'e karşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Çakıcı, Kütahya Valiliği önünde yaptığı açıklamada, Gazze için dünyanın dört bir yanında seslerini yükseltenler olarak Filistin'in yeniden özgürlüğünü kazanacağı bir dünyanın kurulması mücadele ettiklerini belirtti.

İsrail menşeili ürünlerin boykot edilerek Filistin'e destek olunabileceğini dile getiren Çakıcı, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun bizler sesimizi yükselterek, boykota katılarak dünyayı ayağa kaldırdık. Bugün tüm herkes 'Nehirden denize kadar özgür Filistin' sloganını hep tekrarlayacak ve o toprakları yeniden imar edecektir. Biz burada cephede değiliz ama elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Sizleri boykota katılarak İsrail'e karşı olmaya davet ediyoruz. Boykotla büyük sonuçlar alamayacağız belki ama karınca kararınca safımız belli olsun istiyoruz. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'deki çocuklar da tüm dünyadaki çocuklar kadar yaşama hakkına sahiptir. Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız."

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Funda Ozan Akyol, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasının ardından katılımcılar, Filistin'in özgürlüğü için yazdıkları notları bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktı.