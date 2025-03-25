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        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı

        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:19
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        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı
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        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kırsal İnköy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ali Osman Y, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Havva Y'yi evinde av tüfeğiyle vurdu.

        Daha sonra dışarı çıkan Ali Osman Y, mahalle parkının yanında da aynı tüfekle Salih T'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Salih T. ve Havva Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaçan ve polis tarafından suç aletiyle yakalanan Ali Osman Y, jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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