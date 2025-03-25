Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kırsal İnköy Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Havva Y. (61) ile Salih T'yi (60) av tüfeğiyle ateş ederek öldüren 3 çocuk babası Ali Osman Y'nin (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Ali Osman Y, tartıştığı eşi Havva Y'yi evde, daha sonra mahalle parkının yanında aynı tüfekle Salih T'yi vurmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Salih T. ve Havva Y'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, kaçan ve polis tarafından suç aletiyle yakalanan Ali Osman Y. ise jandarmaya teslim edilmişti.