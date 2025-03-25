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        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:56
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        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da eşi ile bir kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kırsal İnköy Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Havva Y. (61) ile Salih T'yi (60) av tüfeğiyle ateş ederek öldüren 3 çocuk babası Ali Osman Y'nin (59) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli Ali Osman Y, tartıştığı eşi Havva Y'yi evde, daha sonra mahalle parkının yanında aynı tüfekle Salih T'yi vurmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Salih T. ve Havva Y'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, kaçan ve polis tarafından suç aletiyle yakalanan Ali Osman Y. ise jandarmaya teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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