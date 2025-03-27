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        Kütahya'da yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı

        Kütahya'da şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, bir karton kutunun içinde piton buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:35
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        Kütahya'da yolcu otobüsündeki kutunun içinden piton çıktı
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        Kütahya'da şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, bir karton kutunun içinde piton buldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları, İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünde bir karton kutu buldu.

        Kutuyu açan ekipler pitonla karşılaştı. Sahibi öğrenilemeyen piton, DKMP ekiplerince kontrol için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevine götürüldü.

        Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Hayvanat Bahçesine teslim edilen pitonun otobüse kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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