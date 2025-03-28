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        Kütahya'da Ramazan Seninle Güzel Yarışması'nda ödüller verildi

        Kütahya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Ramazan Seninle Güzel" isimli yarışmada öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:46
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        Kütahya'da Ramazan Seninle Güzel Yarışması'nda ödüller verildi
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        Kütahya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Ramazan Seninle Güzel" isimli yarışmada öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Hayrat Vakfı Kütahya Şubesi Genç Hayrat ekibince ramazan ayına özel düzenlenen yarışmanın ödül töreni için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kentteki bir davet salonundaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Öğrenciler, ezberledikleri hadisleri okuyup, ilahiler seslendirdi.

        Vakfın Kütahya Şube Başkanı Hüsrev Yarengümeli, yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

        Çocukları ramazan ayının güzelliklerine alıştırmayı da amaçladıklarını belirten Yarengümeli, "Vakıf olarak 5 yıldan bu yana bu programı düzenliyoruz. Yarışmada, öğrenciler namaz, oruç, Kur'an okuma, hadis ezberi ve adap gibi görevleri yerine getirerek puan topladılar. Biz de onların bu gayretlerini ödüllendirmek için bu programı düzenledik." diye konuştu.

        Program, iftarın ardından öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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