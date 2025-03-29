Kütahya'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan tır sürücüsü H.E. ile hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçtaki Mehmet (53) ve Fatma Beydilli (20) sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.