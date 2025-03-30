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        Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 22 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 20:26
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        Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
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        Kütahya’da çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 22 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Ağaçköy Regülatörü yakınlarında, aralarında husumet bulunan Uğur Ö. (29) ile Ceyhun Sönmez arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine Uğur Ö, yanındaki ruhsatsız tabancayla Sönmez’e ateş etti.

        Ağır yaralanan genç, arkadaşı tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

        Sönmez, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından otomobil ile kaçan ve hakkında 20 suç kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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