Kütahya'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

Kütahya’da çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 22 yaşındaki genç ağır yaralandı.

İddiaya göre, Ağaçköy Regülatörü yakınlarında, aralarında husumet bulunan Uğur Ö. (29) ile Ceyhun Sönmez arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine Uğur Ö, yanındaki ruhsatsız tabancayla Sönmez’e ateş etti.

Ağır yaralanan genç, arkadaşı tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

Sönmez, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından otomobil ile kaçan ve hakkında 20 suç kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.