Kütahya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tavşanlı-Emet kara yolu Emirler Köyü mevkiinde Tavşanlı yönüne seyreden Muhammet İ. (21) idaresindeki 43 KJ 229 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikamette ilerleyen Mustafa G. (49) yönetimindeki 43 AEA 330 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Muhammet İ. yönetimindeki hafif ticari araç, yoldan çıkarak araziye devrildi.
Kazada, sürücüler ile bir otomobilde bulunan Z.G. (24) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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