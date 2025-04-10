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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:23
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        R.A. (37) yönetimindeki 2-BJP-623 yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5. kilometresindeki İnköy Kavşağı'nda T.C'nin (38) kullandığı 20 B 4860 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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