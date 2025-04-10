Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
R.A. (37) yönetimindeki 2-BJP-623 yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5. kilometresindeki İnköy Kavşağı'nda T.C'nin (38) kullandığı 20 B 4860 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 3 kişi, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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