Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da mobbinge maruz kaldığı iddia edilen belediye işçileri eylem yaptı

        Kütahya'da belediye işçilerine uygulandığı öne sürülen mobbing, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerince protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da mobbinge maruz kaldığı iddia edilen belediye işçileri eylem yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da belediye işçilerine uygulandığı öne sürülen mobbing, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerince protesto edildi.

        Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde toplanan işçilere Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de destek verdi.

        Özdemir yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin, yerel seçimlerden hemen önce noter tasdikli beyannamelerle haklı bir sebep ya da yargı kararı olmadıkça hiçbir personelin işine son verilmeyeceğini taahhüt etmesine rağmen buna uymadığını savundu.

        Sendika üyelerine mobbing uygulandığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

        "Koltuklara oturulur oturulmaz bu vaatlerin tam tersi, yüz kızartıcı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Üyelerimiz adeta sistematik bir sendikal mobbingin hedefi olmuş, işyerlerinde bir korku iklimi estirilmiş, sendika değiştirmeleri yönünde açık ve kapalı tehditler Kütahya sokaklarında ayan beyan konuşulur olmuştur. İşçiler her gün odalara çekilmiş, mesai saatleri dışında telefonlarla rahatsız edilmiş, isim listeleri üzerinden kanunsuz baskı kurulmuş, sendikal tercihlerinden dolayı tutanakla terbiye edilme tehdidine maruz kalmıştır."

        Özdemir, Başkan Kahveci'nin Türkiye'deki sendikal özgürlüğü alenen ihlal ettiğini öne sürdü.

        Hizmet-İş Sendikası'na üye işçilere baskıların arttığını dile getiren Özdemir, "Belediye Başkanı, işçilerle yaptığı toplantılarda ve yayımladığı videolarda, 'Hiçbir çalışana sendikanızı değiştirin demedik. Bu belediyede tüm sendikalara eşit mesafedeyiz. Anayasal haklara saygımız tamdır' ifadelerini kullanmıştır ancak bu beyanların tam aksine, tüm işçileri toplu halde bir araya getirerek açıkça 'Sendikanızı değiştirin, benim tercihim DİSK’tir' demiş. Böylece çalışanlar üzerinde doğrudan sendikal baskı ve mobbing uygulamıştır." ifadelerini kullandı.

        Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş'in kimliği belirsiz kişilerce telefonla aranarak tehdit edildiğini iddia eden Özdemir, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç öldü
        Kütahya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki genç öldü
        Kütahya OBM'de "Bilgi Güvenliği Farkındalık" eğitimi düzenlendi
        Kütahya OBM'de "Bilgi Güvenliği Farkındalık" eğitimi düzenlendi
        Şaphane'de çıkan yangında bir evin çatısı hasar gördü
        Şaphane'de çıkan yangında bir evin çatısı hasar gördü
        Kütahya'da Bilişim Semineri
        Kütahya'da Bilişim Semineri
        Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri
        Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri
        Başkan Eyüp Kahveci'den şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine ziyaret
        Başkan Eyüp Kahveci'den şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine ziyaret