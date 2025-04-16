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        Kütahya'da ormana çam burcu toplamaya giden kişinin cesedi bulundu

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormana çam burcu (çam tomurcuğu) toplamaya giden kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:17
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        Kütahya'da ormana çam burcu toplamaya giden kişinin cesedi bulundu
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormana çam burcu (çam tomurcuğu) toplamaya giden kişinin cesedi bulundu.

        İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Şeyhçakır köyünde ikamet eden Bayram Acar (65), küçükbaş hayvanlarının yemesi için ormanlık alana çam burcu toplamaya gitti.

        Acar'ın evine dönmemesi üzerine yakınları ve köylür ormanda arama çalışması başlattı. Arazi daraltılarak yapılan incelemeler ve aramalar sonucu kayıp Acar, Bozalık mevkisindeki bir çam ağacının dibinde hareketsiz halde bulundu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çam ağacından düştüğü tahmin edilen evli ve 3 çocuk babası Acar'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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