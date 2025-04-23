Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Babittin Gündoğdu (53) yönetimindeki 34 TP 2982 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde tarlaya devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gündoğdu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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