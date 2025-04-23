Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Babittin Gündoğdu (53) yönetimindeki 34 TP 2982 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 35. kilometresinde tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Gündoğdu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemelerin ardından Gündoğdu'nun cenazesi, Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!
        Vahşete kurban gitmeseydi bugün 15 yaşına girecekti!

        Benzer Haberler

        Sokak köpeklerinin saldırısında 7 koyun öldü
        Sokak köpeklerinin saldırısında 7 koyun öldü
        Sokak köpeklerinin saldırısnda 7 koyun öldü
        Sokak köpeklerinin saldırısnda 7 koyun öldü
        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
        Simav'daki depremlerin tespit edilmemiş ve haritalanmamış yerde gerçekleşti...
        Simav'daki depremlerin tespit edilmemiş ve haritalanmamış yerde gerçekleşti...
        Kütahya'da jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Kütahya'da jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
        Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem