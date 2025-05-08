Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da resim yarışmasında ödüller verildi

        Kütahya'da düzenlenen 'Yüzüncü Yıl Resim Yarışması'nda dereceye girenler eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da resim yarışmasında ödüller verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'da düzenlenen 'Yüzüncü Yıl Resim Yarışması'nda dereceye girenler eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği iş birliğiyle düzenlenen yarışma için ödül töreni düzenlendi.

        Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan dernek başkanı Yaşar Saygılı, etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Saygılı, genç sanatçılara yapılan bu katkının, sanatsal gelişimi büyük oranda desteklediğini belirtti.

        Yarışmanın jüri kurulunda yetkin isimlerin bulunduğunu da kaydeden Saygılı, “Yarışmamızın değerlendirme sürecinde sanatsal özgünlük, teknik yeterlilik ve tematik oluşturuculuk gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Bu anlamda jüri üyelerimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız ile onursal başkanı Mehmet Sabri Tezcan, Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan ve ressam Meral Ülkebay’e çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

        Yarışma sonuçlarına göre, Hacer Beyza Zeybek birinci, Zeynep Aydemir ikinci, Emre Can Kaya üçüncü olurken Rabia Efe ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

        Plaket ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sergi açılışı ve sergi gezilmesi ile program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu
        Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu
        Hava Kuvvetlerinin asker ocağı; her yıl on binlerce er eğitim alıyor
        Hava Kuvvetlerinin asker ocağı; her yıl on binlerce er eğitim alıyor
        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kütahya'da...
        Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Kütahya'da...
        Kütahya'nın fethinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez törenle kutlandı
        Kütahya'nın fethinin 951. yıl dönümü ve Hıdırellez törenle kutlandı
        Kütahya'da bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı
        Kütahya'da bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı
        34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı
        34 haftalık doğan Eymen bebeğin boynundan 445 gram tümör çıkarıldı