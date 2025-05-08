Kütahya'da "15. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı

Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 250'ye yakın marka temsilcisiyle 125'i aşkın firma katılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın çiftçilere ve üreticilere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kütahya'nın bir tarım kenti olduğunu ve bu alanda birçok destek sağlandığını belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Kütahya'mız 306 bin hektarlık tarım arazisine, 187 bin büyükbaş hayvan, 457 bin küçükbaş hayvana sahip. Yıllık hasılası 40 milyar lira olan bir şehrimizdir. İlimizde 26 bin çiftçimiz ve üreticimizle Kütahya'mıza değer katmaya devam eden bütün herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığımız geçen yıl yaklaşık 400 milyon lira bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsal kalkınmaya yönelik destekler vermiştir. Bu yıl da aynı şekilde çiftçimizi, üreticimizi ve yatırımcımızı desteklemeye devam edilecektir."