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        Kütahya'da "15. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı

        Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:56
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        Kütahya'da "15. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı
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        Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

        Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 250'ye yakın marka temsilcisiyle 125'i aşkın firma katılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın çiftçilere ve üreticilere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

        Kütahya'nın bir tarım kenti olduğunu ve bu alanda birçok destek sağlandığını belirten Keleş, şöyle konuştu:

        "Kütahya'mız 306 bin hektarlık tarım arazisine, 187 bin büyükbaş hayvan, 457 bin küçükbaş hayvana sahip. Yıllık hasılası 40 milyar lira olan bir şehrimizdir. İlimizde 26 bin çiftçimiz ve üreticimizle Kütahya'mıza değer katmaya devam eden bütün herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığımız geçen yıl yaklaşık 400 milyon lira bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsal kalkınmaya yönelik destekler vermiştir. Bu yıl da aynı şekilde çiftçimizi, üreticimizi ve yatırımcımızı desteklemeye devam edilecektir."

        Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, çeşitli kurumların destek verdiği fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

        Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları gezdi.

        Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 11 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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