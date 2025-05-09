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        Kütahya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:54
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        Kütahya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Kurtdere köyünde Hatice Ölmez'in (90) yalnız ikamet ettiği ahşap evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Ekipler yaptıkları incelemede, evin bir odasında yerde ateş yakıldığını ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölmez'in cenazesi, incelemenin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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