Kütahya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Kurtdere köyünde Hatice Ölmez'in (90) yalnız ikamet ettiği ahşap evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ekipler yaptıkları incelemede, evin bir odasında yerde ateş yakıldığını ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölmez'in cenazesi, incelemenin ardından Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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