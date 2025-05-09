Kütahya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Ekipler yaptıkları incelemede, evin bir odasında yerde ateş yakıldığını ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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