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        Kütahya'da çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı itfaiye merdiveniyle indirildi

        Kütahya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için çıktığı binanın çatısında yakalanarak itfaiye merdiveni aracılığıyla indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:41
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        Kütahya'da çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı itfaiye merdiveniyle indirildi
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        Kütahya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için çıktığı binanın çatısında yakalanarak itfaiye merdiveni aracılığıyla indirildi.

        Kentte park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen G.K. (19), güvenlik görevlilerini görünce kaçmaya başladı.

        Kovalamacanın ardından şüpheli genç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki marangoz atölyesinin çatısına çıktı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince binanın çatısında yakalanan şüpheli, olay yerine gelen itfaiye merdiveniyle indirildi.

        Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında, araçlardan çaldığı öne sürülen malzemeler ele geçirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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