Kütahya'da çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı itfaiye merdiveniyle indirildi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kütahya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için çıktığı binanın çatısında yakalanarak itfaiye merdiveni aracılığıyla indirildi.

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