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        Domaniç'te sulama göleti çalışmaları sırasında fışkıran su ilgi gördü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki sulama göleti test çalışmaları sırasında fışkırarak metrelerce yükselen suyu gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:43 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:47
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        Domaniç'te sulama göleti çalışmaları sırasında fışkıran su ilgi gördü
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki sulama göleti test çalışmaları sırasında fışkırarak metrelerce yükselen suyu gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

        İlçeye bağlı Çamlıca köyündeki Çamlıca Sulama Göleti'nde yürütülen boru hattı testleri esnasında fışkıran su metrelerce yükseldi.

        Domaniç-Tavşanlı kara yolu yakınındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen testler sırasında suyun yükseldiğini gören vatandaşlar araçlarını durdurarak bu anı fotoğrafladı.

        Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar, yaptığı açıklamada, sulama kanalının tamamlandığını belirterek, "İlk gördüğümüzde neredeyse 50 metreye yükseldi. Daha sonra 30 metreye düştü. Yoldan geçenler de durup bu ilginç manzarayı fotoğrafladı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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