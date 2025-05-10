Domaniç'te sulama göleti çalışmaları sırasında fışkıran su ilgi gördü

Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar, yaptığı açıklamada, sulama kanalının tamamlandığını belirterek, "İlk gördüğümüzde neredeyse 50 metreye yükseldi. Daha sonra 30 metreye düştü. Yoldan geçenler de durup bu ilginç manzarayı fotoğrafladı." dedi.

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