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        Kütahya Valisi Işın'dan tıp literatürüne giren başarıda emeği olan ekibe tebrik ziyareti

        Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Şehir Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde bir bebeğe gerçekleştirilen başarılı operasyonda emeği geçen sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:54
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        Kütahya Valisi Işın'dan tıp literatürüne giren başarıda emeği olan ekibe tebrik ziyareti
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        Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Şehir Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde bir bebeğe gerçekleştirilen başarılı operasyonda emeği geçen sağlık çalışanlarını ziyaret ederek tebrik etti.

        Işın, dünya tıp literatürüne giren önemli bir başarıya imza atan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Şehir Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları ile görüştü.

        Ziyarette, anne karnındayken boynunda 445 gramlık tümör tespit edilip başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Mehmet Eymen bebeğin tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarını tebrik eden Işın, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        “Dünyada çok nadir görülen böyle bir vakaya ilimizde müdahale edilmesi, Kütahya’mız adına büyük bir gururdur. Bu vaka, dünyada yedinci vakadır. Hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Kütahya’nın sağlık altyapısının gücünü de ortaya koymaktadır. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve tıp fakültesi bizim için büyük bir şanstır. Hem üniversitemize bağlı hem de İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yetenekleri bizi gururlandırıyor.”

        Kentte sağlık alanında yaşanan gelişmelerin her geçen gün arttığını da kaydeden Işın, “Artık ilimizde hasta sevk oranları neredeyse sıfıra inmiş durumda. Her türlü tıbbi operasyon ilimizde yapılabiliyor. Bu imkanları bize sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve devletimizin tüm yetkili kurumlarına şükranlarımızı arz ediyorum. Bu konuda en büyük teşekkürü de siz değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız hak ediyorsunuz. Valilik olarak her zaman yanınızdayız. Yaptığınız hizmet, maddi olarak ölçülemeyecek kadar değerlidir.” diye konuştu.

        Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Fatih Ekici ise, “Şehir hastanemiz birinci yılını tamamladı. Yaşanılan olayda doğumdan ameliyata kadar tüm süreç, ekiplerimizin uyumlu ve özverili çalışmasıyla yürütüldü. Bugün bebeğimiz sağlıklı bir şekilde evinde istirahat ediyor. Bu, hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı.” ifadelerini kullandı.

        Işın, konuşmaların ardından operasyona katkı sağlayan sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti.

        - OLAY

        Kütahya Şehir Hastanesi’nde gebelik takibi yapılan Fatma Kara'nın bebeğinin boynunda tümör olduğu tespit edilmiş, sezaryenle doğan ve yoğun bakım ünitesine alınan 34 haftalık bebeğin boynundaki tümör, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, doktorlar Serkan Telli, Merve Yaman, Süleyman Camgöz, Hüsam İbrahimoğlu, Turan Canmurat İzgi, Cemal Aksoy, Kübra İnan, Musa Turgut ve Ali Kaynak'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edilerek, boynundaki 445 gram tümörden kurtarılmıştı.

        Operasyonun ardından gazetecilere açıklama yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, Kütahya Şehir Hastanesinde acil koşullarda bir ilkin gerçekleştirildiğini ve bu olayın tıp literatürüne geçecek bir operasyon olduğunu söylemişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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