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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:24
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri kentte satma hazırlığında olan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan C.K, H.İ.Ç, H.Ç, Z.K, İ.T. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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