Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin başarılı bir operasyona imza attığını, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Şüphelilerin bulunduğu araçları kent girişinde durduran ekipler, 401 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 528 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 22 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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