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        Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı

        Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:42
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        Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı
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        Kütahya'da 15 kilo 840 gram esrar ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karton bardak yüklü kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla çevre yolunda durdurulan kamyonda karton bardak kolileri arasına gizlenmiş 15 kilo 840 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü G.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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