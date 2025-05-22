Kütahya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Görüntülerde, yaralanmayla sonuçlanan motosiklet ve yayaya çarpma kazaları da kayıt altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Kütahya-Eskişehir çevre yolunda tırın kavşakta kamyonete çarpması sonucu bir kişinin öldüğü kaza ile Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında 14 kişinin yaralandığı otobüsün tıra çarptığı kaza yer aldı.

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