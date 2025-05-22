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        Kütahya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

        Kütahya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:43
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        Kütahya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Kütahya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Kütahya-Eskişehir çevre yolunda tırın kavşakta kamyonete çarpması sonucu bir kişinin öldüğü kaza ile Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında 14 kişinin yaralandığı otobüsün tıra çarptığı kaza yer aldı.

        Görüntülerde, yaralanmayla sonuçlanan motosiklet ve yayaya çarpma kazaları da kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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