Kütahya'da polisin durdurduğu araç sürücülerine yöresel lezzetler ikram edildi

Türk Mutfağı Haftası kapsamında İstanbul-Antalya kara yolunun Kütahya'daki polis kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine, kentin yöresel yiyecekleri ikram edildi.

Bu yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde dördüncü kez kutlanacak olan ve klasik yemekler teması ön plana çıkan "Türk Mutfağı Haftası Kütahya" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Kütahya'nın tescilli yöresel lezzetleri bulunan paketler protokol üyelerince, İstanbul-Antalya kara yolu kent girişindeki polis kontrol noktasında polislerce durdurulan araçların sürücülerine verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2022'den bu yana yurt içinde ve yurt dışında kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl "Türk mutfağının klasik yemekleri" temasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk Mutfağı Haftası'nı farklı etkinliklerle kutlamaya başladıklarını dile getiren Ünal, şunları söyledi: