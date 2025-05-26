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        Kütahya'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

        Kütahya'da bir inşaatın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:17
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        Kütahya'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
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        Kütahya'da bir inşaatın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.

        Zafertepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler, bekçi Hasan Hüseyin Taş'ı (61) kulübede yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ölümü şüpheli değerlendirilen Taş'ın cenazesi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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