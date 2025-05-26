Kütahya'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
Kütahya'da bir inşaatın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.
Kütahya'da bir inşaatın gece bekçisi kulübede ölü bulundu.
Zafertepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler, bekçi Hasan Hüseyin Taş'ı (61) kulübede yerde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli değerlendirilen Taş'ın cenazesi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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