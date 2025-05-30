Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

        Kütahya merkezli 4 ilde, ruhsatsız silah satışı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:36 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya merkezli 4 ilde, ruhsatsız silah satışı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.T'nin elebaşı olduğu kaçak ruhsatsız silah satışı yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 5 ay süren takip sonucunda Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, suç örgütü elebaşı B.T. ile örgüt üyesi olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 9 tabanca, 40 mermi, 29 bin 407 uyuşturucu hap ve 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silah ticareti ve kaçakçılığı" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da bin 200 kilogramlık "Paşa" 350 bin liraya satıldı
        Kütahya'da bin 200 kilogramlık "Paşa" 350 bin liraya satıldı
        1,2 tonluk boğa, 350 bin liraya alıcı buldu
        1,2 tonluk boğa, 350 bin liraya alıcı buldu
        Kütahya'da kurbanlık satışlarının yapılacağı pazar açıldı
        Kütahya'da kurbanlık satışlarının yapılacağı pazar açıldı
        Kütahya'da "Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyum...
        Kütahya'da "Tütün Mücadelesinde Güncel Durumun Gözden Geçirilmesi Sempozyum...
        'Dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün 40 kilometre kaçtığı araçtan suç makine...
        'Dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün 40 kilometre kaçtığı araçtan suç makine...
        Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı
        Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı