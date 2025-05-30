Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "silah ticareti ve kaçakçılığı" ve "uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 9 tabanca, 40 mermi, 29 bin 407 uyuşturucu hap ve 199 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı B.T. ile örgüt üyesi olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

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