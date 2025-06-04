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        Kütahya'da traktör ile tarım aleti arasına sıkışan genç öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:26
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        Kütahya'da traktör ile tarım aleti arasına sıkışan genç öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, traktör ile tarım aleti arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kayı köyünde, evinin avlusundaki traktöre takılı ilaçlama makinesini çıkarmaya çalışan Halil İbrahim Balı (20), hidrolik sistemin devreye girmesiyle makine ile traktör arasında sıkıştı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, göğüs bölgesinden sıkışan gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Balı'nın cenazesi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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