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        Kütahya'da refüje çarpan tırın sürücüsü öldü

        Kütahya'da refüje çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:02
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        Kütahya'da refüje çarpan tırın sürücüsü öldü
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        Kütahya'da refüje çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti.

        Ramazan İrtegün (40) idaresindeki 43 AGV 982 plakalı cam şişe yüklü tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 38. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Bir süre sürüklenerek su tahliye kanalına düşen tırın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

        İrtegün'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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