Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:01 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 21. kilometresinde, Cihangir O. (60) idaresindeki 43 SN 962 plakalı ticari minibüs, ana yola çıkan Şerife D'nin (49) kullandığı 26 SZ 376 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobildeki Nezaket Y'nin (64) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan ticari minibüsün sürücüsü Cihangir O. ile otomobil sürücüsü Şerife D. ve aynı araçtaki Kübra D, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Kübra D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!

        Benzer Haberler

        Gediz'de çıkan tarla yangınında, 5 dönüm ekili alan küle döndü
        Gediz'de çıkan tarla yangınında, 5 dönüm ekili alan küle döndü
        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
        AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in annesi Azize Çetin son y...
        AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in annesi Azize Çetin son y...
        Kütahya Valisi Işın, kentte ele geçirilen maddenin ilk tespitlere göre kali...
        Kütahya Valisi Işın, kentte ele geçirilen maddenin ilk tespitlere göre kali...
        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Kütahya'da başladı