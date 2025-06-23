Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralanan ticari minibüsün sürücüsü Cihangir O. ile otomobil sürücüsü Şerife D. ve aynı araçtaki Kübra D, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

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